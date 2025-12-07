Siirt\'te Zivzik Narında Verim Düşüşü

Siirt'in meşhur Zivzik narında verim, kuralık nedeniyle yarı yarıya düştü.

Şirvan ve Pervari ilçelerinin bazı köylerinde yetiştirilen Zivzik narının satışı devam ediyor. İsmini Şirvan'a bağlı Dişlinar (Zivzik) köyünden alan, ince kabuğu, kırmızı iri taneleri ve kendine has aromasıyla rağbet gören narın hasadı tamamlandı. Hasadın ardından narlar hem kentte satılıyor hem de İstanbul, Bursa, Samsun ve çevre illere gönderiliyor.

Meyve halinde nar satıcısı olan Hacı Salten, Siirt'in bütün narlarının eşit olduğunu Pervari bölgesinde daha sulu çıktığı için tercih edildiğini belirterek, "Geçen yıla göre ürünler bu sene susuzluk nedeniyle daha az. Şirvan tarafındaki narların çoğu kurudu. Piyasaya sunmadılar, fabrikalara dağıttılar. O yüzden fiyatlar yükselişte. İstanbul, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Şırnak, Van'dan talep ediyorlar. 30 liraya alıyoruz, 35 liraya satıyoruz. 20 yılı aşkındır bu işi yapıyoruz. Ekmeğimizi burada kazanıyoruz. Geçen sene ortalama 500-550 tona yakın sattık. Bu yıl ortalama 150-200 tona yakın. Azalma var artık. Şu an o kadar malımız yok. Kuraklık olduğundan mal verimi az. Bunun 3-4 ay sulamasını, budamasını yapıyorlar. Batıda bu narlar 65-70 liraya satılıyor" dedi. - SİİRT