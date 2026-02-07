Siirt'teki HES İnşaatında Kaza: Şoför Hayatını Kaybetti

SİİRT'in Şirvan ilçesinde yapımı süren hidroelektrik santrali (HES) inşaatında yan yatan kamyonda sıkışan şoför Tayran Atun (65), hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde, Yağcılar köyü yakınlarında meydana geldi. HES şantiyesinde, Tayran Atun'ın kullandığı kamyon kontrolden çıkarak yan yattı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçta sıkışan Tayran Atun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Atun'un cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.