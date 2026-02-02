Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı - Son Dakika
Ekonomi

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı

02.02.2026 15:21
Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gerçekleştireceği resmi ziyaret öncesinde düzenlenen Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile çok sayıda oda ve borsa başkanının da yer aldığı forum, Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Programda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli temaslar yapıldı. Forum kapsamında TOBB ile Mısır Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu arasında sanayi, ticaret, tarım, balıkçılık, turizm, lojistik ve inşaat başta olmak üzere birçok sektörü kapsayan iş birliği protokolleri imzalandı. Anlaşmalarla, Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacminin artırılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve özel sektörler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Program sonrası değerlendirmelerde bulunan STSO Başkanı Güven Kuzu, imzalanan protokollerin Türkiye-Mısır ekonomik ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, bu sürecin başta Siirt iş dünyası olmak üzere ülke ekonomisi açısından hayırlı olmasını temenni etti.

Gerçekleştirilen forumun, iki ülke iş dünyası arasında yeni yatırım ve ticaret fırsatlarının önünü açması bekleniyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, Türkiye-Mısır Oda ve Borsalar İş Birliği Forumu'na katıldı
