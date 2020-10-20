Siirt Valiliğinden 100 öğrenciye tablet bilgisayar desteği - Son Dakika

Siirt Valiliğinden 100 öğrenciye tablet bilgisayar desteği

20.10.2020 13:41
Siirt Valiliğinden 100 öğrenciye tablet bilgisayar desteği, System.String[]

Siirt Valiliğince kentte dezavantajlı 100 öğrenciye uzaktan eğitimde kullanmaları için tablet bilgisayar desteği sunuldu.

Siirt Valiliğince kentte dezavantajlı 100 öğrenciye uzaktan eğitimde kullanmaları için tablet bilgisayar desteği sunuldu.

Siirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla, tabletlerin dağıtımı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yaptığı konuşmada, ilin eğitimde başarısının arttığına dikkati çekti.

Uzaktan eğitimde bilgisayar sıkıntısı çeken öğrencilere tablet bilgisayar desteğinde bulunacaklarını belirten Hacıbektaşoğlu, iş adamlarına da başlattıkları kampanyaya destek olmaları çağrısı yaptı.

Hacıbektaşoğlu, "Uzaktan eğitimde eksiklikleri gideriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim altyapısının hazırlanmasında büyük başarı gösterdi. İlimizde de internetin ulaştığı yerlerde bilgisayar ve tabletle uzaktan erişim imkanı sağlıyoruz. İlk başlarda eksiklikler oldu, bunları telafi ediyoruz." dedi.

Eğitim materyallerinin hazırlanması, öğrencilerin bu erişim noktalarına ulaşmasının sağlanmasının önemli olduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, "Bu nedenle kampanya düzenledik. Salgınla topyekun mücadele ettiğimiz gibi bu konuda da mücadele edeceğiz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip de salgından etkilenen Siirt'te tablet ve internet sıkıntısı çeken yerleşim yerlerinde, hızlı şekilde uzaktan eğitime erişimi sağlayarak bu açığı kapattıklarını bildirdi.

"Düzenli olarak dersleri takip edebileceğim için çok mutluyum"

Öğrencilerden Gökhan Kayıkçı, annesinin telefonu bozuk olduğu için uzaktan eğitimi takip edemediğini söyledi.

Bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür eden Kayıkçı, "Tablet bilgisayar sayesinde artık düzenli olarak dersleri takip edebileceğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

Hatice Beyan da tablet bilgisayar sayesinde dersleri düzenli takip edeceğini belirtti.

Daha sonra Vali Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, önceden belirlenen dezavantajlı ve başarılı 100 öğrenciye tablet bilgisayarları dağıttı.

Halk Eğitim Merkezi, Konferans, Tablet, Siirt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt Valiliğinden 100 öğrenciye tablet bilgisayar desteği - Son Dakika

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