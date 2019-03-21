Siirt Valisi Atik'ten "Nevruz" Mesajı

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, 21 Mart Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Atik, mesajında, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada binlerce yıldır kurtlanan nevruzun bolluğun, bereketin ve bahar mevsiminin gelişinin müjdecisi olduğunu belirtti.



Nevruzun amacına ve anlamına uygun olarak, barış iklimi ve kardeşlik hukuku içinde bayram havası içinde hep birlikte kutlanması gerektiğini aktaran Atik, mesajında, şunları kaydetti:



"Nevruz, huzur içinde milli birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşlik gibi değerlerin önemini hatırlatır. Her zamankinden daha fazla birbirimize kenetlenmemiz gereken bugünlerde, milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize hep birlikte sahip çıkmalıyız. Bu duygularla, bir ortak kültür ve zenginlikler yumağı olan nevruzun toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü bilincine uygun kutlanmasını temenni ediyor, tüm halkımızın nevruz bayramını kutluyorum."

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