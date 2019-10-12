Siirtli vatandaşlardan, Barış Pınarı Harekatı'na destek

Siirt'te yaşayan bir grup vatandaş, Barış Pınarı Harekatı'na gönüllü katılmak için askerlik şubesine dilekçe ile başvurdu.

Harekata katılmak isteyen vatandaşlardan 54 yaşındaki Zeki Efe, yaptığı açıklamada, vatana, millete, bayrağa ve Türk ordusuna destek vermek amacıyla askerlik şubesine dilekçe verdiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın din düşmanı olduğunu belirten Efe, "Ben YPG/PKK'nın terör örgütü olduğunu, vatan, bayrak din düşmanı olduğunu biliyorum. Her zaman terör örgütünün karşısındayım ve karşısında olmaya devam edeceğim. Her zaman devletimin yanındayım." diye konuştu.

Nurettin Kaya da harekata gönüllü katılmak için dilekçe verdiğini aktararak, "Devletim için son nefesime kadar mücadele etmeyi ve canımı vermeye hazırım." dedi.

İsa Dizek ise terör örgütünün kökünün kazımak için harekata gönüllü katılmak istediğini dile getirdi.

Dizek, şunları kaydetti:

"YPG/PKK Müslümanların, dinimizin düşmanıdır. Biz bunları bitirmek zorundayız, bizim görevimizdir. Askerlik haktır, kutsaldır nerede ne zaman ihtiyaç olursa biz katılmaya hazırız. Çünkü bunlar bebek katilidirler, bunlarda din iman yok. İnsanlıkla alakası olmayan terör örgütünü lanetliyoruz, her zaman da onların karşısındayız. Kendimiz, dinimiz, vatanımız için bu harekatı destekliyoruz."

Askerlik şubesine giderek dilekçelerini veren grup daha sonra dağıldı.