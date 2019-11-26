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Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:24 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
İzmir'in Buca ilçesinde, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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