Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü (2)

İzmir 'in Buca ilçesinde, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm