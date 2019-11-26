Son Dakika Haberleri: Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü (2)
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Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIİzmir'in Buca ilçesinde, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Şikayetini geri çektiği kocası baltayla öldürdü (2), System.String[]

TUTUKLANDI

İzmir'in Buca ilçesinde, sabah saatlerinde tartıştığı eşi Sevgi Polat'ı (48) baltayla öldüren Yakup Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' ve 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı.


İzmir, Sabah, Buca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:24 Kaynak: DHA
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