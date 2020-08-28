şıklar'da mezuniyet heyecanı - Son Dakika

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki (ASEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 963 öğrenci için tören düzenlendi.

Bursa Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı'nda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA), Astsubay Eğitim Merkezi'ndeki (ASEM) eğitimlerini başarıyla tamamlayan 963 öğrenci için tören düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında, astsubayların aileleri törene katılmazken, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz katıldı.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, törende yaptığı konuşmada, etkinliğe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye'nin 15 Temmuz'da tarihinde görülmemiş bir ihanete uğradığını belirten Koç, jandarma teşkilatının bu ihanete ortak olmadığını aktardı. Koç, 15 Temmuz sürecinden sonra darbeye karışmasa da terör örgütüne üye olduğu tespit edilen personel hakkında işlem yapıldığını dile getirerek, "Bu olayın akabinde Jandarma teşkilatının büyük bir zafiyet içerisine gireceğini düşünenlerin aksine Jandarma Genel Komutanlığı süratle kendi ak ademisini kurmuştur. Bu kapsamda Bursa Işıklar Kampüsünü süratle yeniden ayağı kaldırarak, Astsubay Meslek Yüksekokulu olarak açmış, eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamıştır." diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat da gençlerin yetişmesinde emeği geçen komutanlara teşekkür etti. Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun şimdiye kadar binlerce öğrenci ve çok sayıda komutan yetiştirdiğini anlatan Canbolat, öğrencilere şu ifadelerle seslendi: "Sizler Jandarma teşkilatına güç ve heyecan katacaksınız. Şunu unutmayınız, bir teşkilatın kıymet ve ehemmiyeti hizmet sunduğu halkın memnuniyetine bağlıdır. Halkı kucaklamayan, halka karışmayan ve halkın dertlerine çözüm üretmeyen kurum ve kuruluşlar asli görevlerini terk etmiş demektir. Dolayısıyla insanlara şefkatle, suçlulara cesaretle yaklaşın. Suçlularla mücadele etmekten asla çekinmeyin."

Eğitimini başarıyla tamamlayarak mezun 963 astsubay adayının yeminiyle devam eden törende, öğrencilere diplomaları verildi.

(İHA)