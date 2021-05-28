Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! - Son Dakika

Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi!

28.05.2021 09:21

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla İlker Kaleli ile birlikteliğini açıklayan şarkıcı Sıla Gençoğlu, son hamlesiyle kafaları karıştırdı. İlişkisini duyurmasının ardından Sıla, uzun yıllar İlker Kaleli'yle aşk yaşayan Burçin Terzioğlu'nun yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram hesabı üzerinden sildi.

2021'in başında Hazer Amani ile tek celsede boşanan Sıla Gençoğlu, 2 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşadığını ilan etti. Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan silerek gündeme geldi.

SİNEM'İ SİLDİ

Magazin gündemini sallayan bu ilan-ı aşkın ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Sıla, Kaleli'nin eski sevgilisi Burçin Terzioğlu'nun en yakın arkadaşı Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi. İddiaya göre; Sıla, Burçin Terzioğlu ile yakın dost olan Sinem Kobal'la arasına mesafe koydu. Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu, Sıla ve Hazer'in evde yapılan ve sınırlı sayıda davetlinin olduğu nikah törenin gidenler arasındaydı.

Sıla, Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! Sebebi ise sevgilisi İlker Kaleli

SILA, AŞKINI İLAN ETMİŞTİ

Kaleli ile aşkını ilan eden Sıla, "Diyecek afili söz çok... Fakat söze ne hacet. Konu sen olunca afili olan kalbim. Şu canımın canısın" ifadelerini kullanmıştı.

Sıla, Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! Sebebi ise sevgilisi İlker Kaleli
Sıla, Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! Sebebi ise sevgilisi İlker Kaleli
Sinem Kobal ve Burçin Terzioğlu
Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi!

İlker Kaleli, Sinem Kobal, Instagram, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Sıla, İlker Kaleli için Sinem Kobal'ı Instagram'dan sildi! - Son Dakika Magazin


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