Silah Göstererek Tehdit Ettiği Otobüsün İçinden Çıkanları Görünce Şaşkına Döndü

Silah göstererek tehdit ettiği otobüsün içinden çıkanları görünce şaşkına döndü -Silah çektiği otobüstekiler polis çıktıMANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yaparak geçmeye çalıştığı otobüsün korna çalmasına sinirlenerek camdan silah gösteren şahıslar, otobüsün...

Silah göstererek tehdit ettiği otobüsün içinden çıkanları görünce şaşkına döndü

-Silah çektiği otobüstekiler polis çıktı



MANİSA - Manisa'nın Akhisar ilçesinde hatalı sollama yaparak geçmeye çalıştığı otobüsün korna çalmasına sinirlenerek camdan silah gösteren şahıslar, otobüsün içindekilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya konuşmasına destek amaçlı olarak giden polis memurları olduğunu 500 metre sonra durduruldukları benzin istasyonunda anladı.

İstanbul'dan İzmir istikametine gitmekte olan ve Akhisar'da ikamet eden 39 AAC 530 plakalı otomobil sürücüsü M.BE., aynı istikamete giden 35 HGN 76 plakalı M.BA. yönetimindeki otobüsü hatalı solladı. Hatalı sollama sonucu otobüs şoförü M.BA. korna çalıp selektör yaparak otomobil sürücüsünü uyardı. Bunun üzerine otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan T.Ö. yanındaki tabancayı çıkararak korkutmak amacıyla otobüse doğru salladı. Silah sallayanların içinde bulunduğu otomobil 500 metre sonra bir akaryakıt istasyonunda polisler tarafından durduruldu. Durdurulan aracın ardından otobüs de aynı akaryakıt istasyonunda durarak şoförü ve içindeki 28 polis aşağıya indi. Bir otobüs polisi karşısında gören otomobil sürücüsü M.BA. ve yanındaki T.Ö. biranda neye uğradığını şaşırdı. Otomobilde yapılan aramalarda bir adet 9 mm çapında sarsılmaz marka tabanca ve bir adet bıçak bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sakarya konuşmasına takviye olarak giden ve İzmir'e dönüş yapan polisler ve otobüs şoförü şikayetçi olmayınca ifadeleri alınan M.BE. ve T.Ö. serbest bırakıldı.

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