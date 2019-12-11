Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde iki adreste çok sayıda uzun namlulu silah bulunduğu bilgisini aldı.

Yaklaşık 10 gün süren teknik ve istihbarat çalışmalarının ardından mahalledeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, büyük bidonlar ve samanlar arasına gizlenmiş 3 uzun namlulu silah ile bunlara ait 4 şarjör, 2 otomatik tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 40 mermi, 1 vizor tabanca, 18 av tüfeği fişeği ve 184 tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan M.B, AB, B.B. ve İ.B. sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.

Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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