Silah sayılan Oscar heykeli havalimanında kayboldu

Pavel Talankin’in ortak yönetmenliğini üstlendiği Bay Hiçkimse Putin’e Karşı belgeseli ile kazandığı Oscar heykeli, ABD’de John F. Kennedy havalimanında güvenlik kontrolü sonrası kayboldu.
Talankin’in aktardığına göre, güvenlik görevlileri Oscar heykelini “potansiyel risk taşıyan bir nesne” ve silah olarak kulllanılabileceğini değerlendirdi ve kabin içine alınmasına izin vermedi. Bunun üzerine ödül, zorunlu olarak bagaj sürecine yönlendirildi. Daha önce aynı ödülle defalarca seyahat ettiğini belirten Talankin, bu kez yaşananların şaşırtıcı olduğunu söyledi.
Talankin, Frankfurt’a vardığında Oscar heykelinin kendisine teslim edilmediğini fark etti. Ödülün, uçuş sırasında kargo bölümünde taşınması planlanmıştı ancak varış noktasında ortadan kaybolduğu anlaşıldı.
Sürece dahil olan Lufthansa, yaşanan kayıptan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek kapsamlı bir inceleme başlattıklarını açıkladı. Bagaj takip numarasına rağmen heykelin izine henüz ulaşılamadı.
Talankin’in yer aldığı Bay Hiçkimse Putin’e Karşı belgeseli, Rusya’da “hükümete yönelik olumsuz tutumları teşvik ettiği” gerekçesiyle yasaklandı.
Yönetmen, Oscar konuşmasında savaşların sona ermesi çağrısı yaparak uluslararası kamuoyunda dikkat çekmişti.
