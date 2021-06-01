Silah zoruyla darbedip, senet imzalatan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, silah zoruyla bir kişiye zorla senet imzalatıp darbeden 6 şüpheli polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Olay, 28 Mayıs Cumartesi günü Turgutlu ilçesinde meydana geldi. M.B., iddiaya göre Kübra T. (22), Rıdvan K. (30), Fatih D. (30), Barış K. (23) ve 2 şüpheli ile birlikte silah zoruyla ovaya götürüldü. Burada darbedilen M.B.'ye zorla senet imzalatan şüpheliler, ardından serbest bıraktı. Olayın ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden M.B., 6 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulundu.Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda adreslerde yapılan aramada uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve üzerinden uyuşturucu madde çıkan Kübra T., 'Uyuşturucu ticarete yapma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma','Nitelikli yağma', Rıdvan K., Fatih D. ve Barış K. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Nitelikli yağma' gibi suçlardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ismi öğrenilemeyen diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.