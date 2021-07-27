Üye Girişi
Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi - Son Dakika

Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi

27.07.2021 16:34

Bolu'nun Seben ilçesinde Aladağ Göletinden vatandaşlar tarafından çıkarılan boz ayının silahla vurularak yaralandığı ve gölde boğularak can verdiği ortaya çıktı.

Seben'de bulunan Aladağ Göletinde su yüzeyi üzerindeki ayıyı gören köylüler, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Botla göle giren köylüler, traktörün arkasına takılan halatı ayıya bağladı. Demirciler yaylasında yaşayan köylüler gölün kenarında toplanırken kurtarma çalışmasını merakla izledi.

SİLAHLA VURULAN AYI GÖLDE BOĞULDU

VÜCUDUNDA KURŞUN İZLERİNE RASTLANDI

Gölden çıkarılan boz ayının vücudunda kurşun izlerinin olduğu görüldü. Ayının silahla vurulduktan sonra göle doğru kaçtığı, boğularak telef olduğu tahmin edildi.

SİLAHLA VURULAN AYI GÖLDE BOĞULDU

VURAN KİŞİ ARAŞTIRILIYOR

Köylüler ayının gölden çıkarılmasının ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Ayıyı vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüphelinin aranması için çalışma başlatıldı.

Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi

Göle, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi - Son Dakika


YORUMLAR (2)
500

Son Dakika

Fatih Terim canlı yayında tek tek cevapladı! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum 17:36 Fatih Terim canlı yayında tek tek cevapladı! İşte Ghezzal, Gedson ve Morutan transferinde son durum Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil 17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor 17:03 Tecavüz girişiminde bulunan 3 kişi serbest kaldı! Kendini korumaya çalışan genç kız hala yargılanıyor
Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor 16:52 Korkutan laboratuvar çalışması: Sinovac aşısında iki doz aşıdan altı ay sonra antikor seviyesi önemli ölçüde düşüyor Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı 16:39 Yüksek geçiş ücretiyle eleştirilen Osmangazi Köprüsü'nde rekor kırıldı 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı 15:55 2 gündür haber alınamayan genç kızın katili, babasının komşusu çıktı
Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek 15:09 Çalışma sürelerine ilişkin yeni yönetmelik geldi! Günlük iş süresi 11 saati, gece çalışma süresi 7,5 saati geçemeyecek Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı 14:32 Son Dakika! İstanbul Beyoğlu'nda silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
17:40 Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı
17:30 Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu
17:16 Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hayri Kozak: Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı, durumu hiç iyi değil
17:07 Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti
16:54 Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı
16:48 Burak Elmas, Fatih Terim'i korudu: Haksız eleştirilerin karşısındayız
16:34 Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi
16:31 Tokyo Olimpiyatları'nda Mike Tyson'a gönderme yaptı! Rakibinin kulağını ısırmaya çalışan boksör gündem oldu
16:15 Çinlilerin göbek dansıyla zayıflamak mümkün mü? Spor eğitmeni Anıl Bölükbaşı spora dair tüm merak edilenlere cevap verdi
16:09 Sosyeteden mülteci yorumu! Arzu Sabancı, Türkiye'deki mültecilere ve aşı karşıtlarına sitem etti
Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada Mülteciler birlik oldu! Sosyal medyada "Gitmiyoruz" etiketiyle kampanya başlattı         
17:41
Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu Sel, önüne geleni götürdü! Evin çatısı saniyeler içinde yok oldu         
17:30
Ömer Halisdemir'e Ömer Halisdemir'e "darbeci" demişti! İYİ Partili yönetici Songül Sarıtaşlı partiden istifa etti         
17:08
Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı Galatasaray'ın en yeni transferi Patrick van Aanholt, İstanbul'a ayak bastı         
16:54
Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü Burak Özçivit tuttuğu dev balığın fotoğrafını paylaştı, Fahriye Evcen'in yaptığı yorum takipçileri güldürdü         
16:47
İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi İlginç protesto! Kadınlara ve çocuklara şiddeti kınamak için gelinlik giyip Ağrı Dağı ile evlendi         
16:20
CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır CHP, Bolu Belediye Başkanı Özcan'ı yalnız bıraktı: Parti politikaları ile taban tabana zıttır         
15:32
Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu Beşiktaş, Diego Godin transferi için Muslera'yı devreye soktu         
15:04
Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu         
14:08
Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar Böyle eziyet görülmedi! Damada kadın kıyafeti giydirip çamaşır yıkattılar         
13:41
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Genç şarkıcı Aleyna Tilki Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı         
12:04
TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi         
11:51
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü Messi, paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! Eşi Antonella Roccuzzo'nun spor yaptığı anlar büyük ilgi gördü         
22:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 17:47:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement