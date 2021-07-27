Silahla vurulan ayı gölde boğularak can verdi - Son Dakika

Seben'de bulunan Aladağ Göletinde su yüzeyi üzerindeki ayıyı gören köylüler, hayvanı kurtarmak için seferber oldu. Botla göle giren köylüler, traktörün arkasına takılan halatı ayıya bağladı. Demirciler yaylasında yaşayan köylüler gölün kenarında toplanırken kurtarma çalışmasını merakla izledi.

VÜCUDUNDA KURŞUN İZLERİNE RASTLANDI

Gölden çıkarılan boz ayının vücudunda kurşun izlerinin olduğu görüldü. Ayının silahla vurulduktan sonra göle doğru kaçtığı, boğularak telef olduğu tahmin edildi.

VURAN KİŞİ ARAŞTIRILIYOR

Köylüler ayının gölden çıkarılmasının ardından Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayarak durum hakkında bilgi verdi. Ayıyı vurarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şüphelinin aranması için çalışma başlatıldı.