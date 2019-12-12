Silahla vurulmuş yılkı atı tedavi ediliyor - Son Dakika
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Silahla vurulmuş yılkı atı tedavi ediliyor

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yaralı yılkı atı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Afyonkarahisar'da yaralı yılkı atı, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kumalar Dağı'nın Sandıklı tarafında yaralı yılkı atı olduğu ihbarını değerlendirerek bölgeye gitti. Topalladığı belirlenen yılkı atı uyuşturucu iğne ile sakinleştirilerek AKÜ Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanenin veterinerleri tarafından muayene edilen ve röntgeni çekilen atın sol ayağında kırık ve ateşli silah yaralanması olduğu belirlendi.

AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, röntgeni çekilen atın ayağında kırık tespit edildiğini aktararak şunları söyledi:

"Aynı zamanda atın ateşli silahla da vurulduğu anlaşıldı. Kurşun izleri belirlendi. 8 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğimiz aygırın uzun zamandır bu şekilde dolaştığını düşünüyoruz. Fakültemizin Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim görevlileri tarafından gerekli antibiyotik tedavisine başlandı. Tedavinin olumlu sonuçlanması ve atın güçlenmesiyle ayağına alçı yapılarak kırığın iyileştirilmesi sağlanacak."

Silahla vurulmuş yılkı atı tedavi ediliyor

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:07 Kaynak: AA
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