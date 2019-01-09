Son Dakika Haberleri: Silahlı Çatışmanın Ortasında Kalan Esnaf Hayatını Kaybetti

Silahlı Çatışmanın Ortasında Kalan Esnaf Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalarak başından vurulup ağır yaralanan esnaf hayatını kaybetti.

Silahlı Çatışmanın Ortasında Kalan Esnaf Hayatını Kaybetti, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalarak başından vurulup ağır yaralanan esnaf hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde 7 Mart Mahallesi Andırın Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Melih Sencer Ç. ve arkadaşı Furkan G. aralarında husumet bulunan Akif B. ile cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup üzerlerinde bulunan tabancalarla birbirlerine ateş etmeye başladı. Bu sırada cadde üzerinde kuru yemiş dükkanı olan Fahri Koç (56) iş yerini kapatmış evine gitmek üzereyken çatışmanın ortasında kalarak kimin silahından çıktığı belli olmayan kurşunun başına isabet etmesi sonucu vuruldu. Silahlı kavgada Akif B. ise göğsünden vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibiyle ambulans sevk edildi. Silahlı çatışmanın ortasında kalan Fahri Koç ambulansla Kadirli'deki özel bir hastaneye, Akif B. ise önce Kadirli Devlet Hastanesine buradan da Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Her iki yaralının da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan Melih Sencer Ç. evinde yakalandı.

Melih Sencer Ç.'nin de aynı çatışmada ayağından vurulduğu da ortaya çıktı. Melih Sencer Ç. de önce gözaltına alındı ardından da ambulans ile hastaneye sevk edildi. Çatışmanın ortasında kalarak başından vurulan Fahri Koç ise sevk edildiği Adana Yüreğir Başkent Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:59 Kaynak: İHA

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa
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