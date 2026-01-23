Silahlı Saldırı Azmettiren Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Silahlı Saldırı Azmettiren Şüpheli Yakalandı

23.01.2026 21:54
İstanbul'daki silahlı saldırıları azmettiren suç örgütü üyesi Azerbaycan'da yakalanıp tutuklandı.

İstanbul'da, bazı iş yerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettirdiği tespit edilen ve eylemin şüphelilerini koordine eden suç örgütü üyesi Azerbaycan'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli İstanbul'da sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı suç örgütlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında organize silahlı suç örgütü adına farklı yabancı GSM hatlarından vatandaşları sesli veya görüntülü arayarak para talep eden ve akabinde işyerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarını azmettiren ve eylem şüphelilerini koordine eden İntizar Babaniyazov isimli şüpheli şahıs Azerbaycan'da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, İstanbul'a getirildi. Şüpheli şahsın yapılan sorgulamasında 2 adet tehdit ve 4 adet kurşunlama eylemi olmak üzere toplamda 6 farklı eyleme karıştığı tespit edildi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli, İstanbul Çağlayan Adliyesine sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Azerbaycan, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

