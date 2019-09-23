Son Dakika Haberleri: Silahlı ve maskeli gaspçılar yakalandı
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Silahlı ve maskeli gaspçılar yakalandı

38 dakika önce

Tokat'ta yüzü maskeli silahlı kişiler tarafından gasp edilen şahısın ihbarı üzerine yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Silahlı ve maskeli gaspçılar yakalandı, System.String[]

Tokat'ta yüzü maskeli silahlı kişiler tarafından gasp edilen şahısın ihbarı üzerine yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Alan Köyünde çiftçilik yapan şahıs tek başına hayvanlarıyla ilgilendiği esnada yüzü maskeli ve silahlı kişiler tarafından ölüm tehdidi ile neye uğradığını şaşırdı. Ensesine silah kabzası ile vurularak bayıltılan çiftçinin elleri arkasından bağlanarak evine götürüldü. Evden 8 bin lira para, 2 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet gümüş işlemeli kılıcı çalan 2 şahıs olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda şahısları köye getiren ve dönmelerini bekleyen 1 şüpheli şahıs aracı ile kimlik bilgileri tespit edilen şüpheli 2 kişi de Tahtoba Köyünde yakalandı. Şüphelilerin yaptıkları yer göstermede ormanlık arazide farklı yerlere gizledikleri 12 bin TL para ile çalınan tabanca ve av tüfekleri ile bazı araç gereçler ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi. - TOKAT

Tokat, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:48 Kaynak: İHA
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