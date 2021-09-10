Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde eşini kaçırırken görüntülerinin yayınlanmasının ardından aranmaya başlanan Mithat Topal, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Basında çıkan haberleri görünce eşini karakola giderek "Kaçırılmadım." demesi için ikna ettiği öğrenilen şüphelinin, Şilan Topal'ın polislere göz kırpması üzerine yakalandığı öğrenildi. Kadının yalnız kaldığında polislere durumu anlatması üzerine gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildiği belirtildi.
ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTIGayrettepe'de bulunan Gasp Büro Amirliğinde gece boyunca sorgulanan şüpheli Mithat Topal'ın daha önceden de çeşitli suçlardan polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere eşini kaçırmadığını, kendi istediği ile yanına geldiğini söylediği belirtildi. Şüpheli, polis merkezindeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkışta basın mensuplarının "Neden kaçırdınız" sorusuna "Ben kaçırmadım. Ben kimseye zarar vermedim." dedi.Şüpheli Mithat Topal ile yanında bulunan suç ortağı Rahim M. ile adliyeye götürüldü. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Şilan Topal'ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika