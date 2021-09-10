Şilan Topal'ı kaçıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

ŞİŞLİ'de boşanma aşamasındaki eşini kaçırdığı iddiasıyla Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan Mithat Topal (27) adliyeye sevk edildi. Şüpheli emniyet binası çıkışında "Ben eşimi kaçırmadım." dedi. Şüpheli Mithat Topal'ın daha önceden çeşitli suçlardan birçok kez polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesinde eşini kaçırırken görüntülerinin yayınlanmasının ardından aranmaya başlanan Mithat Topal, dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. Basında çıkan haberleri görünce eşini karakola giderek "Kaçırılmadım." demesi için ikna ettiği öğrenilen şüphelinin, Şilan Topal'ın polislere göz kırpması üzerine yakalandığı öğrenildi. Kadının yalnız kaldığında polislere durumu anlatması üzerine gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildiği belirtildi.

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