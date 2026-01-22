Şile'de Otomobil Denize Düştü - Son Dakika
Şile'de Otomobil Denize Düştü

Şile\'de Otomobil Denize Düştü
22.01.2026 12:27
Şile Limanı'nda kontrolden çıkan otomobil denize düştü, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şile'de gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobil denize düştü. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şile Limanı'nda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 74 ABY 615 plakalı araç henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybederek denize düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ekiplerin ilk müdahalesiyle araçtan yaralı olarak çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denize uçan otomobil ise sabah saatlerinde vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

