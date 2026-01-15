Şile\'de Yangın: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Şile'de bir inşaat şantiyesi içerisindeki kulübede çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmetli Mahallesi Kumbaba Caddesi üzerinde bulunan inşaat şantiyesindeki kulübede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kulübeden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından kulübede yapılan incelemede, içeride bulunan yaşlı bir kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi ve yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL