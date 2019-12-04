ŞİLE'NİN ÜNLÜ SAHİLİ KUMBABA'DAKİ PARKA ALICI ÇIKMADI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) bütçeye kaynak aktarılması için 5 arsa satış ihalesi düzenlendi. Şile Kumbaba sahilinde bulunan park alanının satış ihalesine teklif veren çıkmadı. Diğer 4 araziyi ise ihalede tek alıcı olarak bulunan İGDAŞ aldı. İBB'nin şirketlerinden olan İGDAŞ, Fatih, Pendik ve Arnavutköy'deki arazileri toplam 425 milyon 360 TL'ye satın aldı.

İBB'nin arsa satış ihaleleri, Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin'in başkanlığında toplanan İhale Encümeni tarafından yapıldı. Encümenin 4 Aralık 2019 tarihli gündeminde yer alan 5 ayrı arsa satış ihalesinden olan, Şile Kumbaba'daki park alanının satışında teklif veren çıkmadı. Şile halkının satışına karşı çıktığı park alanı için İBB, 22 milyon 795 bin 836 TL muhammen bedel belirledi. Arsanın satışı gelecek dönemde yeniden ihale listesine koyulacak ya da İBB parkın satışından vazgeçecek.

İGDAŞ'TAN İBB'YE KAYNAK

İBB'nin 4 Aralık 2019 tarihli satış listesinde yer alan diğer 4 ihaleye, en önemli şirketlerinden olan İGDAŞ, tek alıcı olarak katıldı. İstanbul'un doğal gaz şebekesinin sorumlusu İGDAŞ, ihaleye 4 kişilik ekiple katıldı. Satış listesindeki arsaların en yüksek bedellisinin, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan arazi olduğu belirtildi. Vatan Caddesi'nin Bizans Surları ile birleştiği köşede, Sulukule tarafında kalan ve 2 parselden oluşan satışa konu arazinin ise 9 bin 328 metrekare büyüklüğünde olduğu kaydedildi. İBB, arazi için 182 milyon 836 640 bin TL muhammen bedel belirledi. İGDAŞ yetkilileri, encümenin ısrarlarına rağmen belirlenen bedelin fazla üzerine çıkmamakta direndi. İGDAŞ, üzerinde kendi ofislerinin olduğu araziyi 182 milyon 850 bin TL'ye aldı.

İGDAŞ, ayrıca Pendik Kurtköy'de bulunan ve 180 milyon 898 bin 852 TL muhammen bedel belirlenen 31 bin 460 metrekarelik arsayı ise 180 milyon 910 bin TL'ye almak için imza attı.

Pendik Şeyhli'de bulunan ve 30 milyon 965 bin 246 TL muhammen bedel belirlenen 11 bin 910 metrekarelik arsa, 31 milyon TL'ye Arnavutköy merkezde yer alan ve 30 milyon 590 bin TL muhammen bedel belirlenen 1330 metrekarelik arsa ise 30 milyon 600 bin TL'ye İGDAŞ'ın oldu.

Arsaların satışı ile İBB'nin kasasına 425 milyon 360 bin TL'lik kaynak aktarılmış olacak.

Görüntü dökümü:

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-İhalenin yapıldığı salonun dışından görüntü