Şili'de Mapuçe Kadınlarının Dünya Rekoru Denemesi

ARAUCANİA, 23 Mayıs (Xinhua) -- Şili ve Arjantin'den toplam 426 yerli Mapuçe kadını, bir dokuma tezgahında yaklaşık 900 metre uzunluğunda bir parça dokuyarak dünya rekoru kırmaya çalıştı.

Şili'nin Araucania bölgesinin Puerto Saavedra şehrinde dokuma yapan Mapuçe kadınları, 21 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Şili'nin Araucania bölgesinin Puerto Saavedra şehrinde bir dokuma tezgahında dokuma yapan Mapuçe kadınları, 21 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)

Şili'nin Araucania bölgesinin Puerto Saavedra şehrindeki Mapuçe kadınları dokuma tezgahında dokunan parçayı gösteriyor, 21 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Xinhua)