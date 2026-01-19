Şili\'de Orman Yangınları: 18 Ölü

SANTİAGO, 19 Ocak (Xinhua) -- Şili'yi etkisi altına alan orman yangınlarında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, pazar günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün teyit edilmiş 18 ölüm var, ancak ne yazık ki bu rakamın artacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Boric, başkent Santiago'nun yaklaşık 500 kilometre güneyinde yer alan Nuble ve Biobio bölgelerinde yaşanan felaket nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Ulusal Ormancılık Ajansı'na göre, Şili'de kırmızı alarm altında olan 14 aktif orman yangını bulunuyor ve ülke genelinde 24.000 hektardan fazla alan yanmış durumda.