Şili'deki orman yangınlarında 120 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şili'deki orman yangınlarında 120 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Şili'deki orman yangınlarında 120 ev alevlere teslim oldu

7 saat önce

Şili'nin Valparaiso şehrinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınlarında 120 ev kullanılamaz hale geldi.

Şili'deki orman yangınlarında 120 ev alevlere teslim oldu, System.String[]

Şili'nin Valparaiso şehrinde çıkan ve hızla yayılan orman yangınlarında 120 ev kullanılamaz hale geldi.

BBC'nin haberine göre, Valparaiso'nun Rocuant ve San Roque bölgelerinde etkili olan yangınlarda şimdiye kadar 120 ev alevler içinde kalırken, yaklaşık 120 hektar çayırlık kül oldu.

Valparaiso Belediye Başkanı Jorge Sharp, Canal 24 Horas'a yaptığı açıklamada, yangınlarda kundaklama ihtimaline dikkati çekti.

Yangınların can kaybına neden olmadığını aktaran Sharp, "Şu an Valparaiso'nun dört bir yanından acil durum ekipleri, şehrin yukarı kesimlerindeki iki alanda, (yangınla mücadele için) kara ve hava kaynaklarını kullanıyor." dedi.

Sharp, sert rüzgar ve yüksek sıcaklığın durumu daha da kötüleştirdiğini sözlerine ekledi.

Bölgeye giden Tarım Bakanı Antonio Walker, yangından 120 evin etkilendiğini ve itfaiyecilerin yangınları kontrol altına almak için mücadele ettiğini kaydetti.

Önlem olarak bölgedeki yaklaşık 90 bin hanede elektrik kesintisine gidildi, şehrin bazı bölgeleri tahliye edildi.

Telesur kanalı, yangınların Cuesta Colorada, Cerro Rocuant, La Isla ve Cerro San Roque bölgelerinde etkili olduğu bilgisini paylaştı.

Valparaiso, Şili, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!
İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi!

Son Dakika Haberleri
17:16 Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (4) - Son Dakika
17:16 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme... - Son Dakika
17:15 Katolik dünyasının ruhani lideri Francis'den barış çağrısı - Son Dakika
17:11 Hatay'da sağanak yağış ve fırtına - Son Dakika
17:11 Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı - Son Dakika
16:51 Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Son Dakika
16:22 İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 17:19:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şili'deki orman yangınlarında 120 ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]