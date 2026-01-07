Silifke'de Amatör Balıkçıdan Dev Yayın Balığı

MERSİN'in Silifke ilçesinde amatör balıkçı, olta ile yaklaşık 30 kiloluk yayın balığı yakaladı.
İlçeden geçen Göksu Nehri üzerindeki köprüde balık avlayan amatör balıkçının oltasına, yayın balığı takıldı. Amatör balıkçının dev yayın balığını köprüden çekerken zorlandığını gören çevredekiler, yardımına koştu. Yaklaşık 30 kiloluk balık çevredekilerin yardımıyla köprüye çekilirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
