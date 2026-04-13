Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı
Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

13.04.2026 18:05
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Mbwana Samatta, kariyerini sürdürdüğü Le Havre formasıyla Ligue 1'de ilk golünü 22 maç sonra kaydetti. Tanzanyalı forvet oyuncusu, takımının Nice karşılaşmasında puan almasında katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin eski santrforu Mbwana Samatta, Fransa macerasında üzerindeki ölü toprağını nihayet attı. Le Havre forması giyen Tanzanyalı golcü, Ligue 1’de çıktığı 22. maçında ilk golünü atmayı başardı. 

İLK GOLÜNÜ 22. MAÇTA ATTI

Ligde kötü günler geçiren Nice ile deplasmanda karşılaşan Le Havre, sahadan puanla ayrılmayı başarırken başrolde Samatta vardı. Maç boyunca hırslı görüntüsüyle dikkat çeken 33 yaşındaki forvet, doğru zamanda doğru yerde yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi ve puan almasında önemli rol oynadı. 

YENİ BİR SAYFA AÇMA ŞANSI

Sezon başından bu yana performansı ve gol yollarındaki suskunluğu nedeniyle eleştirilerin odağında olan Samatta, bu golle birlikte üzerindeki baskıyı hafifletti. Fenerbahçe döneminden bu yana formasını giydiği takımlarda istikrar yakalamakta zorlanan tecrübeli oyuncu için bu gol, Fransa kariyerinde yeni bir sayfa açma şansı olarak değerlendiriliyor.

Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
