Mersin'in Silifke ilçesinde yarıyıl tatilinde olan öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu.
Göksu Parkı'nda oluşturulan piste aileleriyle gelen öğrenciler paten sürdü.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da pisti ziyaret ederek buradaki öğrencilerle görüştü.
Öğrencilerin buz pateni pistinden yarıyıl tatili boyunca faydalanabileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Silifke'de Buz Pateni Pisti Kuruldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?