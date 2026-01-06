Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Silifke ilçesinde bahçe çalışması sırasında üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu 20 yaşındaki Ekrem Yamşah yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan müdahale ile kaya parçaları kaldırıldı, sağlık ekipleri Yamşah'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

DUVAR ÇÖKÜNCE KAYALARIN ALTINDA KALDI

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Canbazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla birlikte iş makinesi yardımıyla bahçede çalışma yapan Ekrem Yamşah, üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışma ile kaya parçaları kaldırıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yamşah'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yamşah'ın cenazesi hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.