Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü
Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü

Üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kalıp öldü
06.01.2026 23:49
Mersin'in Silifke ilçesinde bahçe çalışması sırasında üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kaya parçaları altında kalan 20 yaşındaki Ekrem Yamşah yaşamını yitirdi.

Silifke ilçesinde bahçe çalışması sırasında üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu 20 yaşındaki Ekrem Yamşah yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan müdahale ile kaya parçaları kaldırıldı, sağlık ekipleri Yamşah'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

DUVAR ÇÖKÜNCE KAYALARIN ALTINDA KALDI

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Canbazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Babasıyla birlikte iş makinesi yardımıyla bahçede çalışma yapan Ekrem Yamşah, üzerine çıktığı duvarın çökmesi sonucu kayaların altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan çalışma ile kaya parçaları kaldırıldı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Yamşah'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yamşah'ın cenazesi hastane morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Silifke, Mersin, Güncel, Bahçe, Kaza, Son Dakika

Güncel

23:31
Futbol, basketbol ve voleybol... Fenerbahçe’den 4’te 4
23:15
Domenico Tedesco gözünü Galatasaray’a dikti
22:57
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
22:48
Mehmet Akif Ersoy’un savcılıktaki ek ifadesi: Ela Rumeysa “İkimiz de bekarız“ diyerek evde görüşmek istedi
22:16
İran’da protestolar alevleniyor: Can kaybı 29’a çıktı
21:50
Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya güç konuşlandıracak
