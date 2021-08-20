SİLİFKE'DE EL SANATLARI KURSLARI DEVAM EDİYOR - Son Dakika

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MERSİN'de Tarım Orman Bakanlığına bağlı Silifke Atatürk El Sanatları müdürlüğü bünyesinde meslek edindirme kursları devam ediyor.

İlçeye bağlı Atayurt Mahallesinde bulunan El Sanatları Müdürlüğü merkezinde engelli bireyler için ahşap boyama kursunun yanı sıra seramik yapma kursu, bağlama yapım kursu, takı tasarım kursu, ipek halı dokuma kursu, halı dokuma kursu devam ediyor.

İşkur-Halk Eğitim ve El Sanatları üçlü protokolü ile açılan kurslara katılan ilçe dışından gelen yatılı kursiyerler için günlük yevmiyeleri, yatacak yerleri ve üç öğün yemekleri verilirken, günlük kurslara katılan kursiyerler için ise bulundukları yerden alıp bırakma imkanı sağlıyor.

Kadın erkek pek çok kursiyere meslek edindirmek için mücadele eden müdürlük, vatandaşın kurs talep ettiği takdirde yeni meslek gurupları kurslarını da açabileceklerini, kursları bitiren pek çok insanın öğrendikleri meslekten ekmeklerini kazandıklarını belirtildi.

Kursa katılan kursiyerlerin sadece Silifke merkezden değil, diğer ilçelerden de olduğunu belirten müdür Mehmet Doğan, bu nedenle ilçe dışından kursiyerleri de müdürlükte konaklama hizmeti sunduklarını kaydetti.

Bir çok insanın açılan kurslardan ve devletin kendilerine sağladığı hizmetten haberdar olmadıklarını belirten müdür Doğan, "İnsanların bizlere gelerek talep ettikleri her türlü kursu açmaya hazırız. Burada hem meslek öğreniyorlar hem de İşkur'un desteklediği günlük yevmiye fırsatından faydalanıyorlar. Kurslarımız 60 saatlik olup, tercih ettikleri meslekleri öğrenebiliyorlar. Bu nedenle özellikle ev kadınlarının ve üniversiteyi bitirip işe giremeyen gençlerin de burada meslek sahibi olmalarını istiyoruz" dedi.