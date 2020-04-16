Şilili yazar Luis Sepulveda da koronavirüs kurbanı

1949 yılında Şili'nin Ovalle kentinde dünyaya gelen Sepulveda Şili Komünist Partisi üyesi olan babasının izinden giderek sosyalist düşünceyi genç yaşta benimsedi ve öğrenci lideri olarak çok sayıda eyleme katıldı. Salvador Allende yönetiminin kültür işleriyle de uğraşan Sepulveda 1973'teki darbenin ardından hapse atıldı ve Uluslararası Af Örgütü'nün çabaları sonucu 2,5 yıl sonra çıkarak ev hapsine kondu. Kaçmayı başaran Sepulveda daha sonra yeniden tutuklandı ve 20 yıla mahkum oldu. 1977'de Şili'yi terk etti İsveç'e gitti.



1979 yılında Simon Bolivar'ın kurduğu Uluslararası Tugay'a katılarak Nikaragua davasını destekledi ve daha sonra gazeteci olarak çalışmaya başladı. 1982'de Greenpeace'e katılan yazar 1987'ye kadar çevreci örgütün aktif bir üyesiydi.



1969'dan itibaren kitaplar yazmaya başlayan Luis Sepulveda 1988'de "Aşk Romanları Okuyan İhtiyar" adlı eseriyle Tigre Juan adına verilen prestijli edebiyat ödülünü kazandı.



Sepulveda'nın dilimize çevrilen "Martıya Uçmayı Öğreten Kedi", "Aşk Romanları Okuyan İhtiyar", "Mutluluğa Dair Bir Düşünce" ile "Miks, Maks ve Meks'in Öyküsü" kitapları Can Yayınları tarafından yayımlandı.