Son Dakika Haberleri: Silivri Belediyesi deprem paneli düzenleniyor
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Silivri Belediyesi deprem paneli düzenleniyor

1 saat önce

Silivri Belediyesi, halka açık deprem paneli düzenliyor.

Silivri Belediyesi deprem paneli düzenleniyor, System.String[]

Silivri Belediyesi, halka açık deprem paneli düzenliyor. Deprem tehlikesi ve önlemlerinin aktarılacağı panel 2 Ekim 2019 tarihinde Silivri sahilinde gerçekleştirilecek.


Silivri merkezli yaşanan depremlerin ardından vatandaşların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla Silivri Belediyesi tarafından "Doğal Afetler ve Alınacak Önlemler" konulu panel düzenleniyor. 2 Ekim 2019 Çarşamba günü Silivri sahili Atatürk Meydanı'nda saat 19.00'da başlayacak olan panele Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Ağalday ve Afet Yönetim Uzmanı Özden Işık konuşmacı olarak katılacak. Halka açık olarak yapılacak olan panelde vatandaşlar da uzmanlara soru sorabilecek. - İSTANBUL

Silivri, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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