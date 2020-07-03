SİLİVRİ'DE BAZ İSTASYONUNDAN AKÜ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE BAZ İSTASYONUNDAN AKÜ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Silivri baz istasyonundan yapılan akü çalan bir hırsıza operasyon düzenledi.

Jandarma ekipleri, Silivri baz istasyonundan yapılan akü çalan bir hırsıza operasyon düzenledi. Baskında markaları ve seri numaraları silinmiş 639 adet akü ile çok sayıda çalıntı kablo ve malzeme ele geçirildi. Yakalanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.

İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri, Silivri Ortaköy Mahallesi'ndeki bir baz istasyonunda bulunan 16 akünün çalındığı bilgisini üzerine harekete geçti. Olay yeri yakınındaki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri beyaz renkli kapalı kasa bir aracın baz istasyonuna yanaştığı ve baz istasyonundaki aküleri alarak araca yüklediği tespit etti.

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Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgeden geçen tüm araçlar tek tek incelendi. Saatler süren titiz çalışma neticesinde hırsızlık olayında kullanıldığı değerlendirilen araç ile sürücüsünün kimliği belirlendi. Jandarma ekipleri Ş.E. isimli şüpheliyi Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde yakaladı. Araçta yapılan aramada hırsızlık suçunda kullanıldığı spiral kesme makinesi bulundu.

HIRSIZLIK OLAYI AYDINLATILDI

Gözaltına alınan Ş.E. baz istasyonundan aküleri çaldığını ve Büyükçekmece'de bulunan bir hurdacıya sattığını itiraf etti. Büyükçekmece'deki depo olarak kullanılan adreste Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda markaları ve seri numaraları silinmiş  623 adet akü, 14 adet Jumper adı verilen kablo, 8 optik kablo, 1 adet akü şarj cihazı, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet akü kablosu, 1 adet akü atlama aparatı, 2 adet yeşil renkli reflektif ve  9 adet sinyal cihazı ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmalar neticesinde çeşitli baz istasyonlardan yapılan 37 akü hırsızlık olayı aydınlatılırken, ele geçirilen toplam 639 akü Yediemin'e teslim edildi. Şüpheli Ş.E.'nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Jandarma ekiplerinin olay yerinde çalışması

-Olay yeri görüntüleri

-Akülerin sergilenmesi

-Genel ve Detaylar


Jandarma, Silivri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE BAZ İSTASYONUNDAN AKÜ ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika

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