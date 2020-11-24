Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika

Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti
24.11.2020 18:27
Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybederken anne ve babaları da da yaralandı.
Silivri'de bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybederken anne ve babaları da da yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Değirmenköy'de tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında 16 yaşındaki Ali S. ile kardeşi 8 yaşındaki İrem S. hayatını kaybetti. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken yaralanan baba Nihat S. ve anne Çiğdem S. ise olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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