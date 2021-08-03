Silivri'de sahte plakalı kamyonetle 25 bin liralık hırsızlık kamerada - Son Dakika

Silivri'de geçtiğimiz çarşamba günü 25 bin TL'lik kalıp yapımında kullanılan ahşap malzeme, sahte plakalı bir kamyonete yüklenerek çalındı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, olay ile ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekiperi araç sahibi B.S. isimli şahısı yakalanarak gözaltına aldı.

Silivri'de 28 Temmuz Çarşamba günü Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir adreste M.K. isimli şahsa ait 25 bin TL değerinde kalıp yapımında kullanılan ahşap malzeme çalındı. Olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şüphelilerin olay yerine kamyonet ile geldikleri ve malzemeleri kamyonete yükledikten sonra olay yerinden ayrıldıkları belirlendi. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kamyonetin sahte plakalı olduğunu ve aracın gerçek plakalı sahibi B.S. isimli şahısı, 03 Ağustos Salı günü Avcılar'da ikametinde yakalanarak gözaltına aldı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs "Açıktan Hırsızlık" suçundan 03.08.2021 tarihinde adli makamlara sevk edilmiştir. - İSTANBUL