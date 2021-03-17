SİLİVRİ'DE TELEFON DİREĞİNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

SİLİVRİ'DE TELEFON DİREĞİNDE MAHSUR KALAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI
17.03.2021 18:44
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHASilivri'de telefon direğine çıkarak yağmurda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber-Kamera Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA
Silivri'de telefon direğine çıkarak yağmurda mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Selimpaşa Mahallesi 2035 Sokak'ta bulunan cami bahçesinde yaşandı. Yavru kedinin telefon direğinde mahsur kaldığı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İBB Silivri İtfaiyesi Kurtarma ekibi, mahsur kalan yavru kediyi indirerek, kurtardı. İtfaiye ekibi yavru kediye yiyecek ve su verdikten sonra olay yerinden ayrıldı.
Son Dakika "Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı