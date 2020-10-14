Modacı Hakan Akkaya, Türk Kızılay ekipleriyle birlikte Silivri 'ye giderek Roman vatandaşlara yardımda bulundu. 28 aileden 120 kişiye gıda, temizlik malzemeleri ve giyecek yardımında bulunuldu.

Son Dakika › Güncel › Silivri'de Türk Kızılay ile modacı Hakan Akkaya'dan 28 aileye yardım - Son Dakika

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