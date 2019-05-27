Son Dakika Haberleri: Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü (4)

Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü (4)

2 saat önce

BEBEĞİN KİMLİĞİ BELİRLENDİTEM yolunun Silivri kesiminde alev alarak yanan ambulansta ölen 3 aylık bebeğin adının Rojin Singer olduğu belirlendi.

Silivri'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü (4), System.String[]

BEBEĞİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
TEM yolunun Silivri kesiminde alev alarak yanan ambulansta ölen 3 aylık bebeğin adının Rojin Singer olduğu belirlendi. Yangından yara almadan kurtulan anne Necmiye Singer, büyük üzüntü yaşadı. Ambulansta bulunan bir sağlık görevlisinin alevlere müdahale etmek isterken ellerinden hafif yaralandığı olayın ardından savcı ile itfaiye yetkilileri ambulans üzerinde incelemelerde bulundu.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri yanan ambulans içinden numuneler aldı. Yangının kesin çıkış nedeninin hazırlanacak olan bilirkişi raporunda ortaya çıkacağı belirtildi.


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 10:21 Kaynak: DHA
Rojin, Singer, Silivri, Güncel
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