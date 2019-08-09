Son Dakika Haberleri: Silopi'de yaz Kur'an kursları sona erdi
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Silopi'de yaz Kur'an kursları sona erdi

1 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.

Silopi'de yaz Kur'an kursları sona erdi, System.String[]
Şırnak'ın Silopi ilçesinde "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.
Merkez Çarşı Camisinde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftü Vekili Mesut Aslan, Silopi'de Kur'an kurslarına 6 bin 183 öğrencinin katıldığını söyledi.
Öğrencilerinden Nisan Taşkın, akranlarına Kur'an kursularına katılma tavsiyesinde bulundu.
Yılmaz Şen ise kurs süresince hem dinlerini öğrendiklerini hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini aktardı.
Mesut Aslan, Şırnak, Silopi, Müftü, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:44 Kaynak: AA
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