Silopi'de yaz Kur'an kursları sona erdi
1 saat önce
Şırnak'ın Silopi ilçesinde "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:44 Kaynak: AA
'ın Silopi
ilçesinde "2019 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.
Merkez Çarşı Camisinde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftü
Vekili Mesut Aslan
, Silopi'de Kur'an kurslarına 6 bin 183 öğrencinin katıldığını söyledi.
Öğrencilerinden Nisan Taşkın, akranlarına Kur'an kursularına katılma tavsiyesinde bulundu. Yılmaz Şen
ise kurs süresince hem dinlerini öğrendiklerini hem de eğlenceli vakit geçirdiklerini aktardı.
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