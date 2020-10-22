Silopi Gençlik Merkezi, Kur'an kursu öğrencilerine ikramda bulunuyor - Son Dakika

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Gençlik Merkezinde Kur'an öğrenmeye gelen öğrencilerine ikramda bulunuluyor.

Silopi Gençlik Merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Kur'an-ı Kerim ve Dini İlimler Atölyesinde bir süre ara verilen eğitimler yaklaşık 15 gün önce tekrar başladı.

Atölyede Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenmeye gelen öğrencilere her hafta perşembe günü, hayırseverlerin desteğiyle kek ve meyve sularını öğrencilere ikram etti.

Öğrencilerden Zeynep Balaman (10) Kur'an-ı Kerim öğrenmeye geldiklerini belirterek, "Dini bilgiler öğreniyoruz. Burada etkinlikler yapıyoruz, oyun oynuyoruz. Her perşembe günü Silopi Gençlik Merkezi kek ve meyve suyu ikram ediyor. Burayı seviyoruz. Kur'anımı da seviyorum." dedi.

Ecrin Kaplanduran (10), "Burada Kur'an okuyoruz. Her perşembe bize meyve suyu ve kek veriyorlar. Ben burayı çok seviyorum. Hem Kur'an öğreniyoruz hem etkinlikler yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Şirin Bilgeç (13), "Kur'an öğrenmeye geldim. Kur'an kursunu çok seviyorum. Her gün Kur'an'dan sonra Dinim İslam kitabından ders alıyoruz. Burayı çok seviyoruz, etkinlikler yapıyoruz her zaman. Hocamızı da çok seviyoruz." diye konuştu.

Usta öğretici Medine Tuncer, Kur'an-ı Kerim dersi verdiklerini, dini bilgiler öğrettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"İki grup olarak ders veriyoruz, sabah 09.00'dan 11.00'e kadar bir grup, 11.00'den 13.00'e kadar ikinci grup. Hem Kur'an-ı Kerim hem elifba hem de dini bilgiler öğretiyoruz. Pandemi kurallarına kesinlikle uyararak maske, mesafe ve hijyene riayet ediyoruz. Çocuklar ellerini dezenfekte ederek mesafeli bir şekilde oturuyorlar. Sınıfımız temizlenip havalandırılıyor. Silopi Gençlik Merkezi çocuklara ikramda bulunuyor. Allah onlardan razı olsun."

Merkez müdürü Ayten Şimdi de Kaymakam Can Kazım Kuruca'nın destek ve katkısı ile merkezde çeşitli kurslar düzenlediklerini belirterek, oluşturulan EBA sınıfı ile öğrencilerin ders çalıştıklarını kaydetti.