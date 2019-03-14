Son Dakika Haberleri: Silopi Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği

Silopi Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği

45 dakika önce

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'nin emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği verdi.

Silopi Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği, System.String[]
Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'nin emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği verdi.

Elçi, programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 39 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli kademelerinde görev yaptığını hatırlatarak katılımcılardan helallik istedi.

Kaymakam Işıktaş, Elçi'ye plaket takdim etti.

Programa, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru kurum amirleri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:00 Kaynak: AA

Sezer Işıktaş, Şırnak, Hüseyin Elçi, Silopi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cemal Kaşıkçı Cinayeti Soruşturmasında 20 Kişilik İnfaz Timi İçin Kırmızı Bülten Çıkartıldı Son Dakika! Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı

İmamoğlu, Vatandaşın, "Onlar Cennet Vaat Ettiler, Siz Niye Vaat Etmediniz" Sorusuna Böyle Yanıt Verdi Van'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 18:45:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Silopi Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]