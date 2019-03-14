Silopi Müftüsü Elçi'ye Veda Yemeği
45 dakika önce
Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi'nin emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği verdi.
Şırnak
'ın Silopi
Kaymakamı Sezer Işıktaş
, İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi
'nin emekliye ayrılması nedeniyle veda yemeği verdi.
Elçi, programda yaptığı konuşmada, yaklaşık 39 yıldır Diyanet İşleri
Başkanlığının çeşitli kademelerinde görev yaptığını hatırlatarak katılımcılardan helallik istedi.
Kaymakam Işıktaş, Elçi'ye plaket takdim etti.
Programa, İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Jandarma
Komutanı Cem Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru
kurum amirleri katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:00 Kaynak: AA
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