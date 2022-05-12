Silvan'da etkinlik düzenlenecek - Son Dakika

Silvan Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında Mustafa Ceceli konseri düzenleyecek.

Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk, belediyenin sadece alt yapı, yol, ulaşım, sosyal donatı alan sorunlarını çözmediğini, bunun yanında birçok medeniyete başkentlik yapan ilçenin kültürel alandaki eksikliği gidermek için kırsalda sinema, merkezde ramazan etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelerek güzel bir birliktelik oluşturduklarını kaydeden Öztürk, şöyle konuştu:

"Terör örgütünün en çok zarar verdiği, çukur eylemleriyle tahribatın yaşandığı, ilçelerimizden biri olan Silvan'da vatandaşlarımız sosyal ve kültürel birçok güzelliklerden mahrum bırakıldı. Vatandaşlarımızı sosyal ve kültürel alanda müzikle buluşturmak için ilk defa düzenlenecek olan açık hava konserine Silvanlılar bahara müzik eşliğinde merhaba diyecek."

Bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydeden Öztürk,17 Mayıs'ta Şehir Stadında düzenlenecek olan Mustafa Ceceli konserine tüm vatandaşları davet etti.