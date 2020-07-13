Silvan'da 'bir yetim çocuğu da sen giydir' kampanyası - Son Dakika

Silvan'da 'bir yetim çocuğu da sen giydir' kampanyası
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 'bir yetim çocuğu da sen giydir' kampanyası başlatıldı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 'bir yetim çocuğu da sen giydir' kampanyası başlatıldı.
Silvan'da yaklaşık 5 yıl önce başlatılan 'bir yetim çocuğu da sen giydir' kampanyası bu yıl da hayata geçirildi. Kampanya yürütücüsü İhsan Yılmaz, çalışmalarının her yıl Ramazan ayında başlayıp Kurban Bayramına kadar devam ettiğini söyledi. Yılmaz, "Bu yıl da Ramazan bayramında başlatılan yardım kampanyamız Kurban Bayramına kadar devam edecektir. Silvan'ın her mahallesinde tespit ettiğimiz yetim ve yardıma muhtaç çocuklarımıza yönelik giyecek yardımlarımız olacak. Özellikle Silvan ve Silvan dışında yaşayan Silvanlı hemşehrilerimizin göndermiş oldukları bağışlarla yetim ve yardıma muhtaç çocuklarımızın mutlu gülüşlerine şahit oluyoruz. Bu kampanya çerçevesinde yaklaşık 100 çocuğumuzu giydirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda desteklerini bizlerden esirgemeyen değerli Silvanlı hemşehrilerimiz ve Silvan dostlarına tüm Silvan halkı adına teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:06 Kaynak: İHA
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