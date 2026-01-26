Simav\'da Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Türk bayraklarıyla yürüyüş yapıldı.

Simav Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlik için Organize Sanayi Bölgesi'nde toplanan kalabalık, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturduktan sonra ilçe merkezinde yürüyüş yaptı.

Simav Ülkü Ocakları Başkanı Süleyman Ünlü, etkinlikte yaptığı açıklamada, Nusaybin Kamışlı bölgesinde Türk bayrağına yapılan alçak saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Bu saldırının milletin onuruna, devletin haysiyetine, şehitlerin emanetine yapıldığını belirten Ünlü, şöyle konuştu:

"Türk bayrağı, bu topraklarda dökülen kanın, verilen mücadelenin, edilen yeminlerin adıdır.

Kim bu bayrağa el uzatıyorsa bilsin ki Türk milletinin iradesine el uzatmıştır. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki, devletimiz görevini yapmış, bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenler güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmıştır. Bu vesileyle, gece gündüz demeden görev yapan kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."

Yürüyüş, şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.