Ekonomi

Şimşek, Gelişen Ekonomiler Konferansı'nda

09.02.2026 08:42
Bakan Şimşek, Suudi Arabistan'da Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katıldı ve görüşmeler yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ile Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından düzenlenen Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na iştirak ediyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre Ula kentindeki Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı, son gün etkinlikleriyle sürüyor.

Şimşek, konferansın ilk gününde "Borç Kırılganlıkları Yuvarlak Masa Toplantısı" başlıklı oturuma katıldı.

Burada ikili temaslarda bulunan Şimşek, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Jamshid Kuchkarov, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başkan Yardımcısı Sherard Cowper-Coles, Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde ile bir araya geldi. Şimşek, Pakistan, Nijerya, Katar ve Suudi Arabistan'ın maliye bakanlarıyla kısa görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bakan Şimşek, konferansın bugün yapılacak kapanış paneli "Yükselen Piyasalar İçin Dayanıklılık ve Ekonomik Dönüşüm Yolculuğu" başlıklı oturumda panelist olarak yer alacak. Panelde Bakan Şimşek'e, IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Katar Maliye Bakanı Ali bin Ahmed Al Kuwari ve Ekvador Maliye Bakanı Sariha Moya'nın eşlik etmesi öngörülüyor.

Gelişmekte olan ve yükselen ekonomiler değerlendiriliyor

Küresel ekonomide derin dönüşümün yaşandığı dönemde gerçekleştirilen konferansta gelişmekte olan ve yükselen ekonomilerin küresel büyümedeki artan rolü ele alınıyor.

Satın alma gücü paritesine göre küresel milli gelirin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan bu ülkeler, küresel büyümenin de yüzde 70'inden fazlasını sağlıyor.

2000 yılından bu yana küresel ekonomi içindeki payları iki katından fazla artan yükselen ekonomiler, dünya büyümesinin temel itici gücü konumunda yer alıyor. Buna karşın bu ülkeler, ticarette artan korumacılık, yüksek borçluluk seviyeleri ve yükselen jeopolitik risklerle karşı karşıya bulunuyor.

