Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın nikah tarihi belli oldu!

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'dan müjdeli bir haber var! 31 Aralık 2018'de evlenen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, dokuz ay sonra boşanmıştı. Ayrılığa uzun süre dayanamayan ve ilişkilerini bir dargın bir barışık devam ettiren ikili, yeniden evleniyor.

Çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah masasına oturmayı planlıyor. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…

İKİNCİ KEZ EVLENİYORLAR

"Şarkıcı-söz yazarı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı cephesinden müjdeli bir haberim var! Çift, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

Evet, yanlış okumadınız… Hatırlarsınız; rüya gibi başlayan evlilikleri 6 Eylül 2019'da tek celsede biten çift, 18 gün sonra barışıp yine aynı evde yaşamaya başlamıştı. Ancak mutlulukları geçtiğimiz Ekim ayına kadar devam etmiş, yine ayrılmışlardı! Bu seferki biraz uzun sürse de, evlendikleri gün yine barıştıklarını öğrendiğim çift, ikinci kez evleniyor.

'BURCU, SİNAN'IN EVLİLİK TEKLİFİNİ DÜŞÜNMEDEN KABUL ETTİ'

"Burcu benim için hayattaki en değerli varlık. Sonuna kadar bu aşkın arkasındayım" diyen Sinan Akçıl ikinci kez evlilik teklif etmiş, Burcu Kıratlı da kabul etmiş. Sevgililer Günü'nde evlenmeyi planlayan çift, her şeyi çok hızlı yaşadığı için o tarihi beklemeden nikah masasına oturursa da hiç şaşırmam… Umarım bu sefer mutlulukları daim olur…"



