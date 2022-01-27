Sinanpaşa'dan kısa kısa - Son Dakika

Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, başkanlığında ilçe insan hakları kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, il ve ilçe insan hakları kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esasları hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince ilgili kararların alındığın bildirildi.

Sinanpaşa Kaymakamlığınca, Tokuşlar ile Tazlar köylerindeki belirli noktalara sokak ve yabani hayvanlara mama ve ot balyası bırakıldığı belirtildi.