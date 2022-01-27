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Sinanpaşa'dan kısa kısa - Son Dakika

Sinanpaşa'dan kısa kısa

27.01.2022 16:50
Sinanpaşa'dan kısa kısa

Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, başkanlığında ilçe insan hakları kurulu toplantısı yapıldı.

Sinanpaşa Kaymakamı Zeynep Topcu, başkanlığında ilçe insan hakları kurulu toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık binasında yapılan toplantıda, il ve ilçe insan hakları kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esasları hakkında yönetmeliğin 14'üncü maddesi gereğince ilgili kararların alındığın bildirildi.

Sinanpaşa Kaymakamlığınca, Tokuşlar ile Tazlar köylerindeki belirli noktalara sokak ve yabani hayvanlara mama ve ot balyası bırakıldığı belirtildi.

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İnsan Hakları, Kaymakamlık, Sinanpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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