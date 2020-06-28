Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi - Son Dakika

Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetiştirdi.

Samsun'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna geç kalan öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetiştirdi.

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YKS'nin ikinci oturumuna girmek için evlerinden çıkan bazı öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç bulmakta güçlük çekince yardımlarına Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yetişti.

Zabıtanın devriye yaptığı bölgelerde bazı öğrencilerin telaşlı halleri ekiplerin dikkatini çekti.

Araç bulmakta güçlük çektiklerini sınava geç kalacaklarını belirterek yardım isteyen geçlerin yardım talebine zabıta ekipleri kayıtsız kalmadı.

Sınav merkezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Huriye Süer Anadolu Lisesi olan öğrencileri zabıta araçlarına alan ekipler, yol boyunca sirenlerini açarak öğrencileri merkeze ulaştırmayı başardı.

Kısa sürede okullara yetiştirilen öğrenciler dakikalar kala sınava girdi.

Öğrencilerin yardımına koşan zabıta ekiplerine veliler de teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Samsun, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 21:11 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi - Son Dakika

Son Dakika

00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 16:01 Son dakika: EBA TV'de yayınlanacak yaz okulu programları yarın başlıyor 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 15:02 YKS'den çıkan öğrenci, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı 14:53 Messi ile Ronaldo, Tevez'in jübilesinde aynı takımda forma giyebilir 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 03:25:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sınava geç kalan öğrencileri zabıta yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]