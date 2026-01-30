Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Sincan ilçesine bağlı Fatih Gökçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, ara sokaktan kontrolsüz çıkan bir başka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA