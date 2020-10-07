Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili Eser: "Koranavirüs salgınında sıkıntı... - Son Dakika

Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili İsmail Eser, " Ülkemizde Mart ayında başlayan koranavirüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk" dedi.

Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkan Vekili İsmail Eser, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Eser, "Ülkemizde Mart ayında başlayan korana virüs salgınında sıkıntı günler geçiren esnafımıza kredi başvurularında meslek grubu ayırt etmeden yardımcı olduk. Kooperatifimize ortak olan esnafımız bu süreçte devletimizin esnafımıza destek amaçlı çıkardığı yapılandırmadan yararlandırılarak Kooperatifimize olan ödemelerde öteleme yaptırdık. Ayrıca Kooperatifimize gelen tüm ortaklarımıza koranavirüs tedbirleri amacı ile maske ve dezenfekte dağıtımı yaparak bizlerde ülkemizin de ki bu hastalığın bir an önce bitmesi için destek oluyoruz " diye konuştu.

Eser, Sincan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatif Başkanlığı olarak kapılarının tüm esnaflara sonuna kadar açık olduğunu aktardı. - ANKARA